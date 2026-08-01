Chaos City
Folge 6: Traumpaare
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Im Büro des Bürgermeisters ist der Teufel los: Winston kann sich nicht eindeutig auf eine Senatskandidatur einlassen. Der Psychologe Tom soll bei der Entscheidungsfindung helfen, was nicht einfach ist. Die Sache wird nicht zuletzt dadurch verkompliziert, dass auch der Konflikt zwischen Mike und seiner schärfsten Konkurrentin Caitlin wieder aufbricht ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.