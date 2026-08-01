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Traumpaare

ProSieben FUNStaffel 4Folge 6vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 6: Traumpaare

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Im Büro des Bürgermeisters ist der Teufel los: Winston kann sich nicht eindeutig auf eine Senatskandidatur einlassen. Der Psychologe Tom soll bei der Entscheidungsfindung helfen, was nicht einfach ist. Die Sache wird nicht zuletzt dadurch verkompliziert, dass auch der Konflikt zwischen Mike und seiner schärfsten Konkurrentin Caitlin wieder aufbricht ...

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