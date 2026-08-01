Chaos City
Folge 8: Glücksfälle
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin und Mike streiten sich darum, wer sich um den Bürgermeister kümmern darf. Als ein Junge in einen Brunnen fällt, sehen beide die Chance, ihren Chef groß rauszubringen. An der Unglücksstelle angekommen, stellen sie fest, dass der Junge längst gerettet ist. Dafür ist der Bürgermeister plötzlich verschwunden: Er ist in ein Loch gefallen. Den beiden wird klar, dass dies viel mehr Publicity hergibt - sie lassen den Bürgermeister bis zu den Abendnachrichten im Loch.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.