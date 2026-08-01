Verliebt, verlobt, verlogenJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 9: Verliebt, verlobt, verlogen
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Paul, der inzwischen zu beträchtlichem Reichtum gekommen ist, glaubt, dass Caitlin ein Auge auf ihn geworfen hat - und das lässt ihn auf allerhand ausgefallene Ideen kommen. Weil der Bürgermeister sich die Unterstützung des amtierenden Senators sichern möchte, lädt er ihn und seine Mitarbeiter in Gracies Villa zum Erntedankfest ein. Und weil alle glauben, dass Mike und Caitlin ein Paar sind, müssen sie sich dort ein Zimmer teilen, was nicht ohne Komplikationen abläuft.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.