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Chaos City

Verliebt, verlobt, verlogen

ProSieben FUNStaffel 4Folge 9vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 9: Verliebt, verlobt, verlogen

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Paul, der inzwischen zu beträchtlichem Reichtum gekommen ist, glaubt, dass Caitlin ein Auge auf ihn geworfen hat - und das lässt ihn auf allerhand ausgefallene Ideen kommen. Weil der Bürgermeister sich die Unterstützung des amtierenden Senators sichern möchte, lädt er ihn und seine Mitarbeiter in Gracies Villa zum Erntedankfest ein. Und weil alle glauben, dass Mike und Caitlin ein Paar sind, müssen sie sich dort ein Zimmer teilen, was nicht ohne Komplikationen abläuft.

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