Chaos City
Folge 1: Hallo, Charlie
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die versammelte Presse wartet voller Ungeduld auf Mike Flahertys Nachfolger, Charlie Crawford. Dieser hat den Ruf, Skandale allererster Sahne zu produzieren. Während Paul den Reportern versichert, dass sich Crawford bereits im Gebäude befindet, vergnügt sich dieser mit einer attraktiven Stewardess in einem Hotelzimmer. Als er schließlich doch noch auf der Konferenz erscheint, begeht er einen haarsträubenden Fehler nach dem anderen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.