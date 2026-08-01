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Heißer Schnee

ProSieben FUNStaffel 5Folge 10vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 10: Heißer Schnee

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Der Bürgermeister ist unzufrieden mit Charlies Informationen über die Tagesgeschäfte. Deshalb trifft er sich heimlich mit Stuart und Paul, um seinen Auftritt als Weihnachtsmann in einem Waisenhaus zu planen. Als Charlie davon erfährt, informiert er den Chef darüber, dass das dafür geplante Spielzeug konfisziert wurde, weil man darin Kokain vermutet. Um ein Desaster zu vermeiden, beschließt Charlie, sich nachts in das Waisenhaus einzuschleichen, um die Drogen zu entfernen.

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