Chaos City
Folge 14: Traumtypen
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Charlie, Caitlin und Bürgermeister Winston auf einer Benefiz-Modenschau versehentlich in der Garderobe der Top-Models landen, kommt es zum Eklat: Winston hustet einer Schönheit seinen Kaugummi in deren Haarpracht und wird daraufhin prompt verklagt. Hilfe soll nun Charlies alter Unifreund und jetziger Anwalt Scott bringen, doch der hat nur Augen für Caitlin - was Charlie gar nicht passt. Auch Paul ist in Liebesnöten - er hat sich in die neue Kollegin Susan verliebt ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.