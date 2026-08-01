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Image ist alles

ProSieben FUNStaffel 5Folge 15vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 15: Image ist alles

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Gordon zufällig einen alten Liebesbrief von Stuart an eine Frau namens Anne findet, gelingt es ihm heimlich, Anne ausfindig zu machen und sie ins Büro zu bestellen. Doch Stuart reagiert äußerst entsetzt, als seine Ex-Frau wieder vor ihm steht. Inzwischen hat eine Umfrage ergeben, dass der Beliebtheitsgrad des Bürgermeisters gesunken ist. Darauf engagiert Caitlin die attraktive Image-Beraterin Julia Rhodes, und diese kommt zu überraschenden Erkenntnissen!

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