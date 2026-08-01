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Chaos City

Die Chance seines Lebens

ProSieben FUNStaffel 5Folge 19vom 01.08.2026
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Folge 19: Die Chance seines Lebens

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nach dem Auftauchen mehrerer Drohbriefe werden sowohl Bürgermeister Winston als auch alle anderen wichtigen Mitarbeiter von Bodyguards beschützt. Paul nutzt die Chance, um mit Hilfe seines persönlichen Bodyguards Vince endlich den lästigen Quälgeist Stuart auf Distanz zu halten und sich gegen dessen Frechheiten zu wehren. Charlie hingegen hat ganz andere Sorgen: Er versucht, eine bisher nicht stattgefundene Karriere als Profi-Baseballer der Major League nachzuholen.

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