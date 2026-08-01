Die Chance seines LebensJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 19: Die Chance seines Lebens
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nach dem Auftauchen mehrerer Drohbriefe werden sowohl Bürgermeister Winston als auch alle anderen wichtigen Mitarbeiter von Bodyguards beschützt. Paul nutzt die Chance, um mit Hilfe seines persönlichen Bodyguards Vince endlich den lästigen Quälgeist Stuart auf Distanz zu halten und sich gegen dessen Frechheiten zu wehren. Charlie hingegen hat ganz andere Sorgen: Er versucht, eine bisher nicht stattgefundene Karriere als Profi-Baseballer der Major League nachzuholen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.