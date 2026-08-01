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ProSieben FUNStaffel 5Folge 5vom 01.08.2026
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Folge 5: Nachhilfe mit Folgen

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Bevor der Bürgermeister den neuen Bischof trifft, der in einigen Wochen ernannt werden wird, soll er ein paar Nachhilfestunden in Sachen Religion nehmen - findet jedenfalls Caitlin. Der Bürgermeister und Charlie nehmen daraufhin am Unterricht teil, den Pauls Frau Claudia an einer katholischen Schule hält. Dabei kommt es zu einem Eklat, und Claudia beginnt ernsthaft zu zweifeln, ob sie tatsächlich zur Lehrerin geboren ist. Zu Pauls Entsetzen beschließt sie, Nonne zu werden.

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