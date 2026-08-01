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Die Thanksgiving-Parade

ProSieben FUNStaffel 5Folge 6vom 01.08.2026
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Folge 6: Die Thanksgiving-Parade

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Die Native Americans müssen feststellen, dass sie bei der Parade zum Thanksgiving Day nicht von einem eigenen Ballon repräsentiert werden. Das führt zu Protesten, und der Bürgermeister verspricht, das Problem zu lösen. Um innerhalb kürzester Zeit einen "Native Americans-Ballon" aufzutreiben, müssen die Mitarbeiter des Bürgermeisters auf ihren Feiertag verzichten. Schließlich findet Stuart ein passendes Stück: eine aufblasbare Sexpuppe aus einer Rock'n'Roll-Show.

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