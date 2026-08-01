Der Trip nach New OrleansJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 7: Der Trip nach New Orleans
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die alljährliche Konferenz der Bürgermeister, die diesmal in New Orleans stattfindet, steht bevor. Gordon, Stuart und Paul versuchen jeweils, den Bürgermeister davon zu überzeugen, dass er einen von ihnen mit auf die Reise nehmen sollte. Der Konkurrenzkampf wird mit allen Mitteln geführt, vom Interview bis hin zu ausgeklügelten Essays. Schließlich wird Paul ausgewählt. Pech für ihn, dass sein Chef in New Orleans an einem Golfturnier teilnehmen will ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.