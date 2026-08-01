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Chaos City

Squash für Fortgeschrittene

ProSieben FUNStaffel 5Folge 8vom 01.08.2026
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Folge 8: Squash für Fortgeschrittene

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als der Bürgermeister Charlie überraschend zu einem Squash-Match herausfordert, ist Charlie versucht, den Chef gewinnen zu lassen. Doch es kommt anders: Er schlägt den Bürgermeister haushoch. Danach erfährt er von Caitlin, dass jedermann den Boss gewinnen lasse, um dessen Selbstvertrauen zu stärken. Nun weiß Charlie nicht, ob er einen schweren Fehler gemacht hat. Auch Paul hat seine Probleme mit dem Bürgermeister ...

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