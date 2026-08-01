Chaos City
Folge 9: Der Burger-Meister
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Charlie teilt dem Team mit, dass der Chef demnächst den Sieg bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verkünden wird. Gordon ist der Meinung, dass man dabei keinesfalls von einer erfolgreichen Lösung des Problems sprechen kann, denn bei den neuen Jobs handelt es sich nur um Niedriglohn-Jobs. Auch bei der Pressekonferenz des Bürgermeisters hält Gordon mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.