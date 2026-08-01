Chaos City
Folge 1: Wiedersehen mit Mike
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Charlie versucht immer noch, seine verkappte Beziehungskiste zu Caitlin zu klären und zu verbessern. Doch leider verhält sich Caitlin weiterhin sehr distanziert und reagiert auf Charlies Annäherungsversuche sehr zurückhaltend. Seine Bemühungen scheinen vollends zu scheitern, als plötzlich Mike auftaucht und den beiden einen Besuch abstattet. Auch der Bürgermeister arbeitet an einer neuen Partnerschaft - jedoch nicht mit einer Frau, sondern mit einem Richter.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.