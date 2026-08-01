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Wahlkampf mit allen Mitteln

ProSieben FUNStaffel 6Folge 10vom 01.08.2026
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Folge 10: Wahlkampf mit allen Mitteln

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Gegenkandidat Wheeler in einem TV-Spot Bürgermeister Winston mit der Behauptung attackiert, er sei außer Form und könne den Anforderungen, eine Stadt zu regieren, nicht mehr gerecht werden, beschließt Charlie, einen Gegenangriff zu starten: Winston soll sich in einem Fitnessstudio mit Wheeler messen. Als Wheeler dabei eine Herzattacke erleidet, beschließt dessen Frau Nancy zu kandidieren. Auch Caitlins neuer Chauvi-Freund Kyle macht Charlie mächtig Probleme.

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