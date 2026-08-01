Wahlkampf mit allen MittelnJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 10: Wahlkampf mit allen Mitteln
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Gegenkandidat Wheeler in einem TV-Spot Bürgermeister Winston mit der Behauptung attackiert, er sei außer Form und könne den Anforderungen, eine Stadt zu regieren, nicht mehr gerecht werden, beschließt Charlie, einen Gegenangriff zu starten: Winston soll sich in einem Fitnessstudio mit Wheeler messen. Als Wheeler dabei eine Herzattacke erleidet, beschließt dessen Frau Nancy zu kandidieren. Auch Caitlins neuer Chauvi-Freund Kyle macht Charlie mächtig Probleme.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.