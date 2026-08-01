Eine HerzensangelegenheitJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 13: Eine Herzensangelegenheit
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Bürgermeister Winston hat schrecklich miese Laune, denn es jährt sich der Todestag seiner Mutter, mit der er weder zu Lebzeiten noch nach ihrem Tod seinen Frieden gefunden hat. Dann aber hat Gordon eine geniale Idee, Winston mit seiner toten Mutter auszusöhnen: Er stellt ihm eine junge Frau namens Christine vor, die das Herz von Winstons Mutter transplantiert bekommen hatte und so vor dem Tod gerettet werden konnte. Gordon ahnt nicht, dass sich beide ineinander verlieben!
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.