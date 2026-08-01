Die GeburtstagsüberraschungJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 14: Die Geburtstagsüberraschung
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als die Medien herausfinden, dass Bürgermeister Winston im letzten Jahr keine Spenden zugunsten wohltätiger Vereine geleistet hat, rät ihm Charlie, die Angelegenheit mit der Gründung einer karitativen Stiftung zu bereinigen. Währenddessen hat sich überraschend Charlies Vater Ray zu einem Geburtstagsbesuch angesagt - sehr zum Ärger seines Sohnes. Gordon hingegen ist tieftraurig - sein alter Hund Rags ist tot. Paul versucht, Gordon mit einer Gedenkfeier für Rags zu trösten.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.