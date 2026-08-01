Chaos City
Folge 17: In den besten Jahren
20 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Charlies junge Freundin Tracy bringt ihn an den Rand der Erschöpfung: Jede Nacht will sie auf eine andere Party gehen und sich dort bis in den Morgen vergnügen! Verzweifelt versucht Charlie mitzuhalten und lässt sich sogar Koteletten wachsen, um unter den Kids zu bestehen. Schließlich machen sich Caitlin und die Kollegen ernste Sorgen über Charlies Verjüngungstrip - und das zu Recht, denn Charlie wird mit einer Marihuana-Zigarette in der Hand von der Polizei festgenommen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.