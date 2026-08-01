Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Fast 'ne Affäre

ProSieben FUNStaffel 6Folge 18vom 01.08.2026
Joyn+
Fast 'ne Affäre

Fast 'ne AffäreJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 18: Fast 'ne Affäre

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Caitlin ist fest davon überzeugt, dass ihr aufmerksamer Freund Tom sie mit Tickets für das ersehnte U2-Konzert überraschen wird. Doch leider hat Tom ihren Wink mit dem Zaunpfahl missverstanden und Theaterkarten besorgt. Charlie nutzt natürlich die Gelegenheit, sich über das missratene Geschenk lustig zu machen und Toms Fähigkeiten als Liebhaber infrage zu stellen. Schließlich realisiert Caitlin, dass Charlie schon einmal für das Ende einer Romanze verantwortlich war.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen