Chaos City
Folge 19: Auf Sendung
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Caitlin mitten in der Nacht vor Charlies Tür steht und ihren Kuss als schrecklichen Fehler abtut, der sich nie mehr wiederholen dürfe, ist Charlie ganz anderer Meinung. Doch Caitlin behauptet stur, mit Tom glücklich zu sein. Währenddessen hat Gordon erfahren, dass Paul zu Larry Elders Radio-Show eingeladen ist, um über die Rathauspolitik zu diskutieren. Um die Situation dennoch zu kontrollieren, beschließt Gordon, Paul per Handy die passenden Antworten zu soufflieren.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.