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Chaos City

Alles aus Liebe

ProSieben FUNStaffel 6Folge 2vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 2: Alles aus Liebe

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Ein neuer Skandal droht das Rathaus und seine Mitglieder zu erschüttern: Bürgermeister Winston lässt vor der Gracie-Villa einen Baum fällen und will damit seiner neuen Geliebten gehörig imponieren. Nun hat Mike alle Hände voll zu tun, um den größten Schaden abzuwenden. Charlie und Caitlin hingegen versuchen immer noch abzuklären, wie wichtig ihnen ihre Beziehung zueinander ist.

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