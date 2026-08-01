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Chaos City

Ein fast perfektes Paar

ProSieben FUNStaffel 6Folge 20vom 01.08.2026
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Folge 20: Ein fast perfektes Paar

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Caitlin und Charlie sind weiter hin- und hergerissen zwischen Zweifel und Begehren und der Frage: Beziehung oder Freundschaft. Doch mit einem charmanten Trick ringt Charlie Caitlin ein weiteres Rendezvous ab, und sie findet endlich den Mut, der Beziehung eine Chance zu geben. Stuart hingegen weilt im Urlaub, während Gordon und Paul die Arbeit über den Kopf wächst. Schließlich stellt Bürgermeister Winston den jungen Pete als Aushilfe ein - und der ist gefährlich hoch motiviert.

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