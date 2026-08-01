Ein fast perfektes PaarJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 20: Ein fast perfektes Paar
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin und Charlie sind weiter hin- und hergerissen zwischen Zweifel und Begehren und der Frage: Beziehung oder Freundschaft. Doch mit einem charmanten Trick ringt Charlie Caitlin ein weiteres Rendezvous ab, und sie findet endlich den Mut, der Beziehung eine Chance zu geben. Stuart hingegen weilt im Urlaub, während Gordon und Paul die Arbeit über den Kopf wächst. Schließlich stellt Bürgermeister Winston den jungen Pete als Aushilfe ein - und der ist gefährlich hoch motiviert.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.