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Ungebetene Gäste

ProSieben FUNStaffel 6Folge 4vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 4: Ungebetene Gäste

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Die Umfrage eines Reporters im Central Park ergibt, dass die meisten Leute das Verhältnis von Bürgermeister Winston mit Richterin Claire kritisieren. Doch Charlie hat für seinen Boss eine gute Idee auf Lager: Er rät Winston, seine Dates mit Claire außerhalb der Stadt oder im Haus eines Freundes zu veranstalten. Dabei ahnt Charlie nicht, dass sich Winston für seine nächsten romantischen Liebesabende ausgerechnet sein Apartment auserkoren hat - und das gibt Stress!

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