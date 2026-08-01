Chaos City
Folge 4: Ungebetene Gäste
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die Umfrage eines Reporters im Central Park ergibt, dass die meisten Leute das Verhältnis von Bürgermeister Winston mit Richterin Claire kritisieren. Doch Charlie hat für seinen Boss eine gute Idee auf Lager: Er rät Winston, seine Dates mit Claire außerhalb der Stadt oder im Haus eines Freundes zu veranstalten. Dabei ahnt Charlie nicht, dass sich Winston für seine nächsten romantischen Liebesabende ausgerechnet sein Apartment auserkoren hat - und das gibt Stress!
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.