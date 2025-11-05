Kriminell gut: Wer wird Hauptermittler im Kurzfilm "Notruf Hafentante"?Jetzt kostenlos streamen
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Folge 3: Kriminell gut: Wer wird Hauptermittler im Kurzfilm "Notruf Hafentante"?
115 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die Suche nach dem Hauptdarsteller im nächsten Joyn-Kurzfilm geht weiter. Dieses Mal bekommen 5 Personen die Chance, sich die Hauptrolle im Joyn-Kurzfilm "Notruf Hafentante" sowie 10.000 Euro zu ergaunern. Alles was sie dafür tun müssen: Aus 6 spektakulären Challenges zwischen Chris Tall, Kaya Yanar, Caroline Frier und Daniel Boschmann den richtigen Gewinner vorhersagen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
