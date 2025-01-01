Claudias House of Love
Claudia Obert zieht mit zehn Männern in das "House of Love" ein. Dort versucht sie mithilfe verschiedener Love-Challenges und anderer Impulse ihren Traummann zu finden.
Claudias House of Love: Claudia Obert sucht den Mann fürs Leben
Nachdem Cora Schumacher 2020 bereits ihr Glück versuchte, zieht nun die modebewusste Unternehmerin Claudia Obert in Claudias House of Love ein. Dass die 59-jährige Geschäftsfrau nicht kamerascheu ist, hat sie schon mit ihren unvergesslichen Auftritten bei Promi Big Brother und Promis unter Palmen bewiesen. Sie ist erfolgreich, gut aussehend und voll im Trend: Es fehlt nur noch ein Mann an ihrer Seite. Und für diesen hat sie auch schon ganz genaue Vorstellungen: Er soll "ein Macher, ein Entscheider und ein echter Kerl" sein. "Einfach ein Mann, der ein Mann ist." Wird sie diesen unter dem Dach ihres House of Love finden? Auf der Suche nach der wahren Liebe prüft Claudia zehn außergewöhnliche Männer im Alter zwischen 24 und 74 auf Herz und Leber.
Zehn Männer, acht Tage und eine Frau
Zu Beginn ziehen die zehn Herren bei ihrer potenziellen Lebensgefährtin für acht Tage ein. Mit sogenannten Love-Challenges müssen sie Claudia von ihrem Kampfgeist, Leidenschaft und Abenteuerlust überzeugen. Schließlich bekommt der Gewinner ein Einzeldate mit der Unternehmerin. Ob das dann tatsächlich auch ein Gewinn für die Jungs ist, wird sich im Nachhinein zeigen. Die Hürden sind groß und die Chancen gering, denn jeden Tag steht eine neue Entscheidung an. Wer muss Claudias House of Love verlassen und wer darf weiter um das Herz seiner Traumfrau kämpfen? Lediglich drei Männer werden es in das Finale schaffen, wo sie erneut zeigen müssen, dass sie das Zeug zum Mann an Claudias Seite haben.
