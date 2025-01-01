Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Claudias House of Love

JoynStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Claudias House of Love

Folge 3: Folge 3

56 Min.Ab 12

Nicht jeder Teilnehmer hat die besten Manieren, weshalb die lockere Stimmung zu Tisch kippt. Daraufhin folgt aber auch schon die nächste Love Challenge, bei der die Männer sich modebewusst zeigen sollen, um ein exklusives Outfit zusammenzustellen.

Alle Staffeln im Überblick

Claudias House of Love
Joyn

Claudias House of Love

Alle 1 Staffeln und Folgen