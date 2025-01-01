Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Claudias House of Love

JoynStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Folge 5

Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen

Claudias House of Love

Folge 5: Folge 5

50 Min.Ab 16

Die Kandidaten kümmern sich rührend um Claudia, als sie betrübt und traurig wirkt. Doch die nächste Love Challenge steht bereits an, während die Männer am lebenden Objekt Fingerfertigkeit beweisen müssen. Belohnt werden sie mit einem Date.

Alle Staffeln im Überblick

Claudias House of Love
Joyn

Claudias House of Love

Alle 1 Staffeln und Folgen