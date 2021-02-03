Staffel 1Folge 6vom 03.02.2021
Claudias House of Love
Folge 6: Folge 6
49 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12
Diesmal müssen die Männer in der Love Challenge ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Dazu soll jeder von ihnen selbst ein Lied für Claudia komponieren. Wer diese Challenge gewinnt, der bekommt ein Date mit Claudia als Belohnung spendiert.
