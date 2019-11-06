Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute widmen sich Barbara Eligmann und Wigald Boning den Fragen: Kann eine Opernsängerin Gläser tatsächlich zum Zerspringen bringen? Warum fallen Brote immer auf die belegte Seite? Warum sind Raketen so schnell? Und wo im Körper befindet sich eigentlich die Leber genau? Dass es dabei nicht bierernst zugeht, dafür sorgen auch die Gäste Ingo Appelt und Axel Schulz. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1