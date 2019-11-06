Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 1

Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute widmen sich Barbara Eligmann und Wigald Boning den Fragen: Kann eine Opernsängerin Gläser tatsächlich zum Zerspringen bringen? Warum fallen Brote immer auf die belegte Seite? Warum sind Raketen so schnell? Und wo im Körper befindet sich eigentlich die Leber genau? Dass es dabei nicht bierernst zugeht, dafür sorgen auch die Gäste Ingo Appelt und Axel Schulz. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen