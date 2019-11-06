Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Menschliche Sexuallockstoffe spielen bei der Partnerwahl angeblich eine große Rolle. Wer sich mit diesen Substanzen einsprüht, soll seine Chance beim anderen Geschlecht enorm erhöhen. Ob das wirklich so ist, prüfen Barbara Eligmann und Wigald Boning heute nach. Zusammen Janine Kunze und Roberto Blanco gehen sie darüber hinaus weiteren Fragen des Alltags nach: Warum nicken eigentlich Hühner ständig? Warum gibt es kaum blaue Speisen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1