Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
"CLEVER" testet heute menschliche (bzw. männliche) Schwächen: Eine junge Frau hat eine Fahrradpanne - einmal im Öko-Look, das andere Mal im sexy Outfit. Gibt es Unterschiede in der Hilfsbereitschaft der Passanten? Außerdem: Warum knallt die Peitsche? Warum erscheint der Mond manchmal groß und manchmal klein am Himmel? Wo kocht man ein Ei in nur 20 Sekunden? Über mögliche Lösungen spekulieren heute Christoph Maria Herbst und Bernhard Hoëcker. Rechte: Sat.1

