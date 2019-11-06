Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Barbara Eligmann und Wigald Boning klären heute, ob man einen Fisch im Solarium, in der Spülmaschine oder in der Badewanne zubereitet - falls der Herd einmal versagt. Und: Was bringt den Airbag zum Auslösen? Ist es leicht, einen Handtaschen-Räuber zu identifizieren? Und welche Geschwindigkeit erreicht der Husten im menschlichen Körper? Darüber sollen sich Hugo Egon Balder und Ralf Moeller den Kopf zerbrechen. Als Show-Act werden die weltberühmten Shaolin-Mönche erwartet ... Rechte: Sat.1
