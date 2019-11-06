Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Können Handys eine Tankstelle zum Explodieren bringen? Sind Light-Produkte tatsächlich leicht? Wie kann man Sekt blitzschnell kühlen? Ist es möglich, Gurken, Zitronen und Würstchen zum Leuchten zu bringen? Zu Gast bei Barbara Eligmann und Wigald Boning sind heute Schauspieler Til Schweiger und Model Eva Padberg

