Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Kann ein Silikonbusen ein Flugzeug zum Absturz bringen? Barbara Eligmann und Wigald Boning klären auf, was an dem verbreiteten Gerücht ist, dass die Silikonimplantate diverser Busenwunder im Flugzeug immer wieder explodiert seien. Es wird gezeigt, wie man aus einem Wasserspender eine Rakete bastelt und wie man bei einem Weidezaun auf schmerzlose Weise prüfen kann, ob Strom durch ihn läuft ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
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Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1