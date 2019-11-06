Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Heute wird eine spektakuläre Aktion präsentiert: Kinder versuchen, einen Transrapid an Seilen zu ziehen. Außerdem wird ein Rekord-Versuch im Apnoe-Tauchen unternommen: Wie lange bleibt der Taucher im Wasser, ohne Sauerstoff nachzutanken? Barbara Eligmann und Wigald Boning prüfen, wie viel Eisen im Spinat enthalten ist und warum der Duschvorhang immer an den Beinen klebt. Schließlich präsentieren sie ein faszinierendes Spielzeug und prüfen das Verhalten einer CD in der Mikrowelle ... Rechte: Sat.1

