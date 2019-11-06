Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 4: Folge 4
Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute wird u. a. verraten, warum es Balletttänzerinnen nicht schwindlig wird, und es gibt den ultimativen Tipp, was man gegen den brennenden Rachen nach dem Genuss von Chilis tun kann. Außerdem wird eine faszinierende optische Täuschung präsentiert. Heute zu Gast: Oliver Welke und Guildo Horn ... Rechte: Sat.1
