Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 4

Folge 4Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 4: Folge 4

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute wird u. a. verraten, warum es Balletttänzerinnen nicht schwindlig wird, und es gibt den ultimativen Tipp, was man gegen den brennenden Rachen nach dem Genuss von Chilis tun kann. Außerdem wird eine faszinierende optische Täuschung präsentiert. Heute zu Gast: Oliver Welke und Guildo Horn ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen