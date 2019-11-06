Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 5: Folge 5
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Sendung wird u. a. geklärt, ob man Gurken, Zitronen und Würstchen zum Leuchten bringen kann. Barbara Eligmann und Wigald Boning gehen weiterhin der Frage nach, warum Badfliesen immer kalt sind, sie werfen einen Blick in ein faszinierendes Organ, nämlich den Magen, und prüfen, welche Reaktion eine Seife in der Mikrowelle zeigt. Heute zu Gast: Axel Stein, Mirja Boes und Konrad Stöckel ... Rechte: Sat.1
