Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 6: Folge 6
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Barbara Eligmann und Wigald Boning bekommen Besuch von einem Elefanten! Hält eine Konstruktion aus Papprollen tatsächlich sein Gewicht aus? Und gefährlich: Kann man einen Fernseher in eine Flüssigkeit tauchen, ohne dass er Schaden nimmt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1