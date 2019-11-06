Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 6: Folge 6

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Barbara Eligmann und Wigald Boning bekommen Besuch von einem Elefanten! Hält eine Konstruktion aus Papprollen tatsächlich sein Gewicht aus? Und gefährlich: Kann man einen Fernseher in eine Flüssigkeit tauchen, ohne dass er Schaden nimmt ... Rechte: Sat.1

