Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Jesus lief einst über Wasser - heute wird untersucht, ob das für einen Menschen wirklich unmöglich ist. Außerdem fragen Barbara Eligmann und Wigald Boning: Wie sprengt man fachmännisch einen Turm? Welch seltsame Dinge macht Wasser im Vakuum? Und was hat es mit Bruce Lees legendärem One-Inch-Punch auf sich? Wie verhalten sich Menschen in einem Aufzug? Ein psychologisches Experiment gibt Antworten ... Rechte: Sat.1

