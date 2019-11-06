Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Wigald Boning will heute wissen: Wie belastbar sind unsere Haare? Um das zu testen, versucht er in einem spektakulären Studio-Experiment, ein Auto an einen Haarschopf zu hängen... "CLEVER" widmet sich darüber hinaus der Frage, ob man von Lachgas wirklich lachen muss oder ob es seinen Namen zu Unrecht trägt ... Rechte: Sat.1

