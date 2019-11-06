Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 8: Folge 8
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wigald Boning will heute wissen: Wie belastbar sind unsere Haare? Um das zu testen, versucht er in einem spektakulären Studio-Experiment, ein Auto an einen Haarschopf zu hängen... "CLEVER" widmet sich darüber hinaus der Frage, ob man von Lachgas wirklich lachen muss oder ob es seinen Namen zu Unrecht trägt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1