Staffel 3Folge 17vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 17
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dass Hunde einen besonders guten Geruchssinn haben, ist bekannt. Der Hund, der heute zu Gast ist, kann etwas ganz Bestimmtes riechen - er spürt Geld auf! Außerdem: Warum ist Schaum eigentlich weiß? Um das zu beantworten, gibt sich im Studio eine spärlich bekleidete Schönheit der Körperpflege hin und schäumt sich mit schwarzer Seife ein ... Im Anschluss werden Spaghetti gekocht - ohne Salz . Alternative: Natronlauge, Salzsäure, flüssige Kunststoffe, Emser Pastillen und Asche - am Ende sind die Nudeln al dente. Wie man ohne jeglichen Kraftaufwand 200-Liter-Blechfässer zerbeult, zeigt Wigald Boning mithilfe einer Gießkanne im Studio. Rechte: Sat.1
Clever! - die Show, die Wissen schafft
