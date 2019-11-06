Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 18
46 Min. Ab 12
Kann man mit einem Handy testen, ob die Mikrowelle keine Strahlung nach außen lässt? Und wie lässt sich die unappetitliche Haut auf erkaltetem Pudding verhindern? Die beiden Gäste müssen heute ihre Kräfte beim Tauziehen unter Beweis stellen. Welches Kind hat noch nicht davon geträumt, mal mit dem Regenschirm übers Land zu fliegen: Wigald Boning wollte herausfinden, ob das wirklich funktioniert. Jeder kennt die Szene aus "Goldfinger", in der die Gespielin von James Bond zwar ansehnlich mit Gold überzogen, dafür aber mausetot auf dem Bett liegt - angeblich ist sie am Goldüberzug erstickt. Kann das wirklich sein? Rechte: Sat.1
