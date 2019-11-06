Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 18

Folge 18Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 18: Folge 18

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kann man mit einem Handy testen, ob die Mikrowelle keine Strahlung nach außen lässt? Und wie lässt sich die unappetitliche Haut auf erkaltetem Pudding verhindern? Die beiden Gäste müssen heute ihre Kräfte beim Tauziehen unter Beweis stellen. Welches Kind hat noch nicht davon geträumt, mal mit dem Regenschirm übers Land zu fliegen: Wigald Boning wollte herausfinden, ob das wirklich funktioniert. Jeder kennt die Szene aus "Goldfinger", in der die Gespielin von James Bond zwar ansehnlich mit Gold überzogen, dafür aber mausetot auf dem Bett liegt - angeblich ist sie am Goldüberzug erstickt. Kann das wirklich sein? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen