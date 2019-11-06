Staffel 3Folge 19vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 19: Folge 19
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wie schützen sich eigentlich Fische unter Wasser bei einem Unwetter? Wie kann man Schnittblumen lange frisch halten? Ein kleiner Trick schafft Klärung. In welchen der drei Container gehören rote, schwarze und blaue Flaschen? Eine halbwegs intakte Sehfähigkeit vorausgesetzt, kann jeder Grün und Blau unterscheiden. Doch was passiert, wenn alle anderen plötzlich das Gegenteil behaupten? In einer Studie wurde die Standhaftigkeit der Mitbürger untersucht - wer bleibt bei seiner Meinung, wer nicht? Wigald Boning testet 3 Alternativen zum Herd, um ein Steak zu braten: Hosenbügler, Sauna und Gesichtsbräuner.
Clever! - die Show, die Wissen schafft
© Sat.1