Staffel 3Folge 21vom 11.05.2005
Folge 21Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 21: Folge 21
42 Min.Folge vom 11.05.2005Ab 12
Ein Messerwerfer zeigt sein Können - danach sind die Promis dran. Allerdings mit Wasserpistolen. Sie sitzen dabei in einem sich drehenden Karussell. Einer von beiden bringt uns länger um den Schlaf, aber welcher? Espresso oder Milchkaffee? Welche Fahrweise spart am meisten Sprit? Bleifuß, Ökostil oder ein Mix aus beidem? Wigald Boning hat den Test gemacht. Der harmlos aussehende Klee ist ein wahrer Überlebenskünstler, wenn es darum geht, sich vor gefräßigen Kühen zu retten. "Professor" Boning erörtert warum. Zwischen den Bildern des Kinofilms taucht ganz kurz eine Werbebotschaft auf, die in den Kaufrausch treibt. Funktioniert das so wirklich?
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1