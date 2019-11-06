Staffel 3Folge 22vom 06.11.2019
Folge 22Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 22: Folge 22
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kann die unsachgemäße Handhabung harmloser Lebensmittel und Kosmetika eine Wohnung in Schutt und Asche legen? Jeder kennt das, ein wichtiger Vortrag, und die Stimme versagt. Der berühmte Frosch im Hals muss aber doch irgendeinen Zweck erfüllen? Sie sind immer da und beeinflussen unser Leben: die Jahreszeiten. Aber nur wenige wissen, warum es einen Wechsel der Jahreszeiten überhaupt gibt. Das Chamäleon kann sich so tarnen, dass man es in seiner Umgebung nicht wahrnimmt. Ist Tarnung tatsächlich der Grund für die Farbwechsel? Wer hat die Schwerkraft aufgehoben? In einem spektakulären Experiment stellt Wigald Boning die Kraft des Magnetismus dar. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1