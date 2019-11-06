Staffel 3Folge 24vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 24
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit dem richtigen Spiegel lässt sich ein riesiger Holzscheit entzünden - und das nur mit der Kraft der Sonnenstrahlen. Welcher der richtige Spiegel ist und warum Wigald Boning für die Erklärung Billard spielt - heute in "CLEVER". Wie kann man Schnecken vom Salatbeet fern halten? Schneckendompteur Wigald Boning zeigt das anhand einer Horde wild gewordener Raubschnecken ... Rechte: Sat.1
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
12