Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 4Folge 10vom 06.11.2019
Joyn+
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 10: Folge 10

41 Min.Folge vom 06.11.2019

Barbara Eligmann, Wigald Boning und ihre Gäste Oliver Kalkofe und Kim Fisher gehen heute u. a. diesen Fragen nach: Was würde passieren, wenn alle Chinesen gleichzeitig von einem Stuhl springen? Ein Experiment in einem etwas kleineren Rahmen soll die Antwort geben ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen