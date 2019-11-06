Staffel 4Folge 10vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 10: Folge 10
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Barbara Eligmann, Wigald Boning und ihre Gäste Oliver Kalkofe und Kim Fisher gehen heute u. a. diesen Fragen nach: Was würde passieren, wenn alle Chinesen gleichzeitig von einem Stuhl springen? Ein Experiment in einem etwas kleineren Rahmen soll die Antwort geben ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
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Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
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