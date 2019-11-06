Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019

Barbara Eligmann und Wigald Boning begeben sich wieder auf eine gefährliche, aber witzige Entdeckungsreise zu den Geheimnissen der Welt. Dabei dürfte ein Objekt von Wigalds Wissensbegierde sehr delikat sein: Es geht um die Frage, warum der Mensch zu den wenigen Säugetieren gehört, bei denen die weiblichen Brüste nach vorn ausgestülpt sind. Die heutigen Gäste: Guido Cantz und Alexandra Rietz ... Rechte: Sat.1

