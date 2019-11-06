Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 11
Folge vom 06.11.2019
Barbara Eligmann und Wigald Boning begeben sich wieder auf eine gefährliche, aber witzige Entdeckungsreise zu den Geheimnissen der Welt. Dabei dürfte ein Objekt von Wigalds Wissensbegierde sehr delikat sein: Es geht um die Frage, warum der Mensch zu den wenigen Säugetieren gehört, bei denen die weiblichen Brüste nach vorn ausgestülpt sind. Die heutigen Gäste: Guido Cantz und Alexandra Rietz ... Rechte: Sat.1
Clever! - die Show, die Wissen schafft
