Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 4Folge 12vom 06.11.2019
Heute findet das große Richterduell statt. Barbara Eligmann und Wigald Boning freuen sich aber nicht nur auf ihre prominenten Gäste, sondern auch über tierischen Besuch ... Wigald Boning stellt sich die Frage, ob Tiere immer ihren Namen zu Recht tragen. Ist die Blindschleiche wirklich blind? Oder der Ziegenmelker, ein Nachtvogel, melkt der wirklich Ziegen ... Rechte: Sat.1

