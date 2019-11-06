Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 6: Folge 6
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Barbara Eligmann und Wigald Boning geben heute den ultimativen Tipp, wie man für die heimische Schaumparty den benötigten Schaum herstellen kann. Außerdem gibt es Antworten auf Fragen wie: Warum steht in der Innenseite eines Löffels das Spiegelbild auf dem Kopf? Wird man schneller betrunken, wenn man Sangria mit einem Strohhalm trinkt? Warum sind die Berge auf der Erde nicht höher als 9.000 Meter ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-7: Sat.1