Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Joyn+
Folge 6

Folge 6Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 6: Folge 6

42 Min.Folge vom 06.11.2019

Barbara Eligmann und Wigald Boning geben heute den ultimativen Tipp, wie man für die heimische Schaumparty den benötigten Schaum herstellen kann. Außerdem gibt es Antworten auf Fragen wie: Warum steht in der Innenseite eines Löffels das Spiegelbild auf dem Kopf? Wird man schneller betrunken, wenn man Sangria mit einem Strohhalm trinkt? Warum sind die Berge auf der Erde nicht höher als 9.000 Meter ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen